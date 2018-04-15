На шахте в Ростовской области произошло обрушение

На шахте «Дальняя» в Красносулинском районе Ростовской области произошло обрушение, один горнорабочий оказался под завалами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"На глубине 800 метров произошло обрушение монтируемой в забое кровли. На поверхность выведены трое рабочих, находившихся в забое. Под завалами находится одни человек", — сказал источник.

Он добавил, что на месте ЧП работают два отделения горноспасателей. Шахта относится к ОАО «Донской антрацит».