В Киеве прогремел взрыв

На Украине возле здания «Киевэнерго» произошел взрыв

Полицейские устанавливают причину взрыва возле здания «Киевэнерго» в украинской столице. Об этом сообщила пресс-служба отдела коммуникации полиции Киева.

«В 00:40 в дежурную часть поступила информация о взрыве на пр. Победы, 93 возле здания «Киевэнерго». В результате происшествия никто не пострадал, повреждён фасад здания», — говорится в сообщении ведомства.

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Как отмечается, по предварительной информации, злоумышленник мог использовать гранату.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.