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В Киеве прогремел взрыв
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На Украине возле здания «Киевэнерго» произошел взрыв 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейские устанавливают причину взрыва возле здания «Киевэнерго» в украинской столице. Об этом сообщила пресс-служба отдела коммуникации полиции Киева.
«В 00:40 в дежурную часть поступила информация о взрыве на пр. Победы, 93 возле здания «Киевэнерго». В результате происшествия никто не пострадал, повреждён фасад здания», — говорится в сообщении ведомства.
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Как отмечается, по предварительной информации, злоумышленник мог использовать гранату.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что на Украине из ручного противотанкового гранатомёта было обстреляно здание строительной компании «Киевгорстрой».
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Комментарии15  Ещё 13 источников 
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