Названа причина смерти сына Скрипаля

По версии телеканала, Александр 13 июля 2017 года отправился в Петербург из Москвы вместе с подругой Анной Никифоровой, чтобы купить автомобиль.

Прямо в поезде ему стало плохо, обострился цирроз печени. С Московского вокзала его доставили в Мариинскую больницу как неизвестное лицо. Однако, по словам его двоюродной сестры Виктории Скрипаль , медпомощь в полном объёме не оказали из-за отсутствия медицинского страхового полиса. Скрипаль-младший скончался, не приходя в сознание, спустя несколько дней, 18 июля. Вскрытия не проводилось.

Разбираться в обстоятельствах его гибели брата в Петербург прилетела Юлия Скрипаль . Никифорова заявила, что причиной смерти стало обострение хронической болезни. После кремации 24 июля Юлия Скрипаль вместе с Анной Никифировой повезли прах в Москву. Затем урну захоронили в Великобритании

49-летняя Анна Никифирова после истории с отравлением отца и дочери в Солсбери сменила местожительства. Где она, телеканал пытался выяснить у ее подруги Елены Водич. Ранее обе женщины торговали машинами, занимались обслуживанием дорогих иномарок.

Сестра-близнец Анны Никифировой Елена, по данным телеканала, окончила Московскую государственную Академию ветеринарной медицины и Биотехнологий.

«Сейчас работает в сфере продажи лекарств. И тоже живёт в Москве. Зловещий «Новичок» синтезировать вряд ли могла, но в химии, определенно, толк знает», — пишет «78», намекая таким образом на криминальную подоплеку смерти Александра Скрипаля.