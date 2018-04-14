Появилось видео ракетного удара по Сирии

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Франция опубликовала видео ракетного удара по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Министерство обороны Франции опубликовало в своем микроблоге в Twitter видео ракетного удара по Сирии с одного из многоцелевых фрегатов этой ночью.
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"Цель — центр производства химического оружия сирийским режимом", — говорится в сообщении в соцсети, которое сопровождает видео.
Ранее администрация президента Франции Эммануэля Макрона — Елисейский дворец — разместил в своем официальном аккаунте Twitter видео вылета самолетов для нанесения ударов по Сирии в ночь на субботу.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
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