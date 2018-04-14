Умер Милош Форман 

Милош Форман, кинорежиссер из Чехии, фильмы которого стали классикой Голливуда, получив множество престижных наград, включая два «Оскара», умер в возрасте 86 лет, сообщает Reuters.
О смерти режиссера рассказала жена.
Самые известные фильмы режиссера «Пролетая над гнездом кукушки», в котором психиатрическое учреждение становится микрокосмом современного мира, и «Амадей» о жизни композитора Вольфганга Амадея Моцарта глазами его соперника Антонио Сальери, а также «Призраки Гойи», «Народ против Ларри Флинта».
Форман родился в чешском городе Часлав 18 февраля 1932 года, но переехал в Соединенные Штаты после событий «Пражской весны» в 1968 году. Тогда на территорию ЧССР были введены войска Организации Варшавского договора для подавления протестов и манифестаций, что спровоцировало волну эмиграции из страны. Форман стал гражданином США в 1970-х годах.