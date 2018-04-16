СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ

СК установил вину высокопоставленных лиц в пожаре в Кемерово

По словам Бастрыкина, в 2016 году одно высокопоставленное лицо помешало попытке сотрудников противопожарной службы проверить торговый центр. Конкретных имен и должностей глава СКР не назвал.

Ранее в СК сообщили, что ручки дверей запасного выхода из кинозала, где оказались заперты десятки детей, были стянуты тросом с замком.