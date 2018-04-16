СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что следствие установило вину высокопоставленных чиновников в трагическом пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", передает НСН.
По словам Бастрыкина, в 2016 году одно высокопоставленное лицо помешало попытке сотрудников противопожарной службы проверить торговый центр. Конкретных имен и должностей глава СКР не назвал.
Ранее в СК сообщили, что ручки дверей запасного выхода из кинозала, где оказались заперты десятки детей, были стянуты тросом с замком.
Напомним, в при пожаре в Кемерово 25 марта погибли 64 человека, из которых было более 40 детей. На данный момент по этому делу арестованы семь человек.