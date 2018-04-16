Ещё
СК нашел новых виновных в пожаре в ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК установил вину высокопоставленных лиц в пожаре в Кемерово 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: ТАСС
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что следствие установило вину высокопоставленных чиновников в трагическом пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", передает НСН.
По словам Бастрыкина, в 2016 году одно высокопоставленное лицо помешало попытке сотрудников противопожарной службы проверить торговый центр. Конкретных имен и должностей глава СКР не назвал.
Ранее в СК сообщили, что ручки дверей запасного выхода из кинозала, где оказались заперты десятки детей, были стянуты тросом с замком.
Напомним, в при пожаре в Кемерово 25 марта погибли 64 человека, из которых было более 40 детей. На данный момент по этому делу арестованы семь человек.
Газета.Ru: последние новости
В Германии столкнулись два самолета В Шереметьево пассажирка потянулась за собачкой, упала на ленту и уехала в техническую зону Названа причина крушения самолета под Липецком
 Ещё 35 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон выдвинул обвинение РФ156
Эксперты обрадовали россиян163
Китай бросил вызов США258
Банки требуют оплатить обслуживание уже закрытых карт63
В Германии столкнулись два самолёта6
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение