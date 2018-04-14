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Кехмана обязали вернуть ВТБ долги
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Высокий суд Лондона постановил взыскать с бизнесмена Кехмана $140 млн в пользу Банка Москвы 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Высокий суд Лондона вынес решение по иску Банка Москвы (входит в группу ВТБ), поданному к экс-главе группы компаний JFC Владимиру Кехману. Инстанция постановила взыскать с бизнесмена в пользу банка более $140 млн, передает "Ъ".
Как пишет издание, суд посчитал, что Кехман получил два крупных кредита с помощью фальсификаций и обмана.
Претензии банка касались двух выданных JFC в 2011 году кредитов на суммы $140 млн и около 305 млн руб. Ссуды возвращены не были, сама компания в 2015 году была признана банкротом. По мнению истцов, JFC, находящаяся под контролем Кехмана, предоставила в банк подложную финансовую отчетность с завышенной выручкой, скрытыми убытками, а также с фиктивными договорами о поставке бананов. По мнению Банка Москвы, которое поддержал судья, бизнесмен был об этом осведомлен.
Как следует из решения суда, Кехман также знал о том, что 50% акций холдинговой компании группы, JFC Group Holding (BVI), находились в залоге у Сбербанка. Однако это также не было доведено до Банка Москвы, иначе кредитная организация не стала бы кредитовать компанию.
Кехман обман Банка Москвы в ходе судебного процесса отрицал. По его версии, подделкой отчетности занималась финансовый директор JFC Юлия Захарова, а ответственным за получение кредитов был гендиректор JFC Group Андрей Афанасьев.
Как заявил судья, у него не было никаких сомнений в том, что Кехман лгал в ходе дачи показаний. Он также назвал его "недобросовестным и нечестным" в связи со склонностью "выдумывать факты" и "невообразимые объяснения". Также судья приобщил к делу переписку экс-сотрудников JFC, в которой те говорили, что им "надоело врать аудиторам", пишет издание.
Ранее Владимир Кехман был признан личным банкротом, как в России, так и в Англии. Бизнесмен не раз заявлял, что у него нет никаких активов, но кредиторы планируют продолжить их поиск.
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