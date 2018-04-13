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Сход лавины попал на видео
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Сход лавины попал на видео 

Рамблер 1 час назад
В районе города Тинь во французских Альпах с гор сошла лавина. Этот момент засняли очевидцы. В момент спуска снежной массы дорога была перекрыта экстренными службами. Когда снег начал движение, сотрудники служб бросились врассыпную. По их словам, если что-то перегородило бы лавине путь, то весь объём снега засыпал бы самих спасателей. К счастью, многотонная волна прошла дальше беспрепятственно по склону. В результате схода лавины никто не пострадал. В прошлом году в этом же районе тоже сходила лавина, тогда она унесла жизни четырёх человек.
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