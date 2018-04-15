Писавший о группе Вагнера журналист загадочно умер

Писавший о российских наемниках журналист умер при загадочных обстоятельствах

В реанимации екатеринбургской больницы скончался журналист РИА «Новый День» Максим Бородин, сообщается на сайте агентства.

Он несколько дней не приходил в сознание после того, как 12 апреля упал с высоты пятого этажа. Отмечалось, что это произошло при невыясненных обстоятельствах. К расследованию инцидента подключились правоохранительные органы.

Бородин писал о бойцах так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера с Урала. В марте он выпустил материал, в котором со ссылкой на собственные источники сообщал о доставке в Асбест тел погибших наемников Станислава Матвеева и Игоря Косотурова. В другой его статье, написанной в соавторстве с другим журналистом, говорится о том, что в Сирии воюет не менее 30 жителей Свердловской области.

В феврале сообщалось о гибели в Сирии российских наемников, попавших под обстрел со стороны американских военных. Москва предварительно подтвердила гибель пяти россиян, однако многие источники сообщали, что жертв было больше.

В апреле директор ЦРУ Майк Помпео, находясь на слушании в Сенате США, сказал, что «пару недель назад в Сирии русские повстречались с достойным противником, и пара сотен погибло».