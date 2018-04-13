В Балтийском море рухнул Ка-29

В пятницу, 13 апреля, в Калининградской области в районе Балтийского моря потерпел крушение военный вертолет Ка-29. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Связь с вертолетом была утеряна, обстоятельства аварии пока неизвестны. На борту Ка-29 находились два человека.

По данным РИА Новости, спасатели нашли тело одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются.