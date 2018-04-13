В Балтийском море рухнул Ка-29 

В пятницу, 13 апреля, в Калининградской области в районе Балтийского моря потерпел крушение военный вертолет Ка-29. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Связь с вертолетом была утеряна, обстоятельства аварии пока неизвестны. На борту Ка-29 находились два человека.
По данным РИА Новости, спасатели нашли тело одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Накануне, 12 апреля, учебный самолет Як-130 попал в аварию в Воронежской области. Самолет упал, но летчики успели катапультироваться. За день до этого в Хабаровске разбился вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет. При крушении погибли все находившиеся на борту шесть членов экипажа.