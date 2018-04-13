Ещё
В Балтийском море рухнул Ка-29
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Балтийском море рухнул Ка-29 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В пятницу, 13 апреля, в Калининградской области в районе Балтийского моря потерпел крушение военный вертолет Ка-29. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Связь с вертолетом была утеряна, обстоятельства аварии пока неизвестны. На борту Ка-29 находились два человека.
По данным РИА Новости, спасатели нашли тело одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Накануне, 12 апреля, учебный самолет Як-130 попал в аварию в Воронежской области. Самолет упал, но летчики успели катапультироваться. За день до этого в Хабаровске разбился вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет. При крушении погибли все находившиеся на борту шесть членов экипажа.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии88
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы40
РФ резко ответила на заявление США385
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН409
Трамп изучает разведданные136
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:00
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии
Личный счет
00:53
В Сети набросились на Пугачеву
Шоу-бизнес
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение