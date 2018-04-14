Названо число жертв атаки в Сирии

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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

При ударе западной коалиции по Сирии пострадали три человека 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Британские, американские и французские самолёты нанесли удары порядка 110 ракетами по объектам в Сирии в ночь на субботу, пострадали три человека, сообщил генштаб ВС Сирии.
"США, Британия и Франция осуществили тройственную агрессию около 3.55 по местному времени, выпустив около 110 ракет по целям в Дамаске и вне города", — сообщается в заявлении генштаба.
"Системы ПВО Сирии высокоэффективно сбили большинство ракет, некоторые попали в одно и зданий, где расположен образовательный центр и научные лаборатории. Ущерб нанесен только материальный", — говорится в заявлении.
Согласно ему, курс ракет, нацеленных на военную базу рядом с Хомсом, удалось изменить.
"В результате одна из них взорвалась, что привело к ранению троих мирных жителей", — говорится в заявлении.
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