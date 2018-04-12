Улюкаев рассказал, вымогал ли у Сечина взятку

Улюкаев заявил, что не вымогал у Сечина взятку

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил в Мосгорсуде , что не вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку в $2 млн, передает корреспондент RNS из зала суда. «В перерыве между переговорами я общался с некоторыми членами делегации, среди которых были Костин и Сечин. Потом я вернулся к своему месту, стал просматривать бумаги. Протокол президента позвал меня на некие процедуры. Но с Сечиным я больше в тот день не виделся и ни о чем не говорил. Я был в сопровождении протокола президента», — сказал Улюкаев. Ранее в суде в закрытом заседании состоялся допрос Сечина в качестве свидетеля. Замоскворецкийй районный суд Москвы 15 декабря приговорил Улюкаева к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима . Суд также назначил штраф 130 млн рублей. Улюкаева взяли под стражу после оглашения приговора. Бывший чиновник находится в СИЗО. В ходе оглашения приговора судья указывала, что вина бывшего чиновника полностью доказана. Суд установил, что 15 октября 2016 года Улюкаев в Гоа потребовал у главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку в размере $2 млн 28 октября глава нефтяной компании обратился в ФСБ . 14 ноября Улюкаев забрал коричневую сумку с деньгами на территории офиса «Роснефти», она была помещена в багажник автомобиля BMW, на котором Улюкаев приехал.