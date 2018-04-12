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Улюкаев рассказал, вымогал ли у Сечина взятку
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Улюкаев заявил, что не вымогал у Сечина взятку 

Rambler News Service 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил в Мосгорсуде, что не вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку в $2 млн, передает корреспондент RNS из зала суда.
«В перерыве между переговорами я общался с некоторыми членами делегации, среди которых были Костин и Сечин. Потом я вернулся к своему месту, стал просматривать бумаги. Протокол президента позвал меня на некие процедуры. Но с Сечиным я больше в тот день не виделся и ни о чем не говорил. Я был в сопровождении протокола президента», — сказал Улюкаев.
Ранее в суде в закрытом заседании состоялся допрос Сечина в качестве свидетеля.
Замоскворецкийй районный суд Москвы 15 декабря приговорил Улюкаева к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд также назначил штраф 130 млн рублей. Улюкаева взяли под стражу после оглашения приговора. Бывший чиновник находится в СИЗО.
В ходе оглашения приговора судья указывала, что вина бывшего чиновника полностью доказана. Суд установил, что 15 октября 2016 года Улюкаев в Гоа потребовал у главы «Роснефти» Игоря Сечина взятку в размере $2 млн 28 октября глава нефтяной компании обратился в ФСБ. 14 ноября Улюкаев забрал коричневую сумку с деньгами на территории офиса «Роснефти», она была помещена в багажник автомобиля BMW, на котором Улюкаев приехал.
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