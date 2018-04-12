ОЗХО подтвердила использование «Новичка» 

Организация по запрещению химического оружия подтвердила «попытку убийства» бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля именно нервно-паралитическим веществом «Новичок». Об этом сообщает британский канал Sky News.
Эксперты ОЗХО пришли к выводу, что Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены именно тем веществом, о котором ранее заявляли власти Великобритании, однако само название яда не упоминается.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском городе Солсбери.
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также в создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку. Позже к мерам Британии присоединились несколько десятков стран Запада.