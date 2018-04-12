ОЗХО подтвердила использование «Новичка»

Эксперты ОЗХО пришли к выводу, что Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены именно тем веществом, о котором ранее заявляли власти Великобритании , однако само название яда не упоминается.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в британском городе Солсбери.