Ещё
Савченко госпитализирована
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ

Надежду Савченко госпитализировали из СИЗО 

ТАСС 36 минут назад
Депутата Верховной рады Надежду Савченко, арестованную по обвинению в подготовке государственного переворота, увезли в четверг из СИЗО в госпиталь. Об этом в эфире канала "112 Украина" сообщила ее сестра Вера.
"По информации, которую мне предоставили в СИЗО, ее уже увезли в клинику СИЗО на обследование, — сказала она. — То есть, я не думаю, что ее перевели, просто, если я правильно поняла, увезли на обследование. Сегодня буду просить о свидании, чтобы понять, чем это все закончится".
Сестра также отметила, что адвокаты Надежды Савченко ее не сопровождали.
Ранее сама Надежда Савченко жаловалась на резкое ухудшение состояния, в частности на проблемы с желудком.
Савченко 23 марта была лишена депутатской неприкосновенности и арестована. По версии следствия, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.
ТАСС: последние новости
Допрос Сечина по делу Улюкаева в закрытом заседании занял более часа Игорь Сечин явился в Мосгорсуд для дачи показаний по делу Улюкаева Следствие предъявило обвинение гендиректору "Национальных телематических систем" Нащекину
Комментарии14
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе123
Улюкаев удивил тюремным досугом61
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода100
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»64
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому86
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
00:53
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому
Шоу-бизнес
00:55
Боевики ИГ напали на сирийскую армию
Происшествия Ближний Восток
00:28
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение