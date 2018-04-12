Савченко госпитализирована

Надежду Савченко госпитализировали из СИЗО

"По информации, которую мне предоставили в СИЗО, ее уже увезли в клинику СИЗО на обследование, — сказала она. — То есть, я не думаю, что ее перевели, просто, если я правильно поняла, увезли на обследование. Сегодня буду просить о свидании, чтобы понять, чем это все закончится".

Сестра также отметила, что адвокаты Надежды Савченко ее не сопровождали.

Ранее сама Надежда Савченко жаловалась на резкое ухудшение состояния, в частности на проблемы с желудком.

Савченко 23 марта была лишена депутатской неприкосновенности и арестована. По версии следствия, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.