Допрос Сечина завершился

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Допрос Сечина по делу Улюкаева в закрытом заседании занял более часа 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Допрос главы "Роснефти" Игоря Сечина по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева прошел в закрытом заседании Мосгорсуда, заняв более часа, передает корреспондент ТАСС.
Суд возобновил в открытом заседании слушания по жалобе защиты Улюкаева на приговор, которым он признан виновным в получении от Сечина взятки в $2 млн и приговорен к 8 годам колонии и штрафу в 130 млн рублей. Защита просит оправдать Улюкаева или назначить ему условное наказание.
Явку Сечина в суд обеспечило гособвинение, оно же попросило о закрытии процесса на время допроса для избежания разглашения коммерческой тайны о процессе покупки "Роснефтью" акций компании "Башнефть".
Следующей стадией процесса должны стать прения сторон, после которых Улюкаев может выступить с последним словом, а суд удалится на принятие решения.
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