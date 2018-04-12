Допрос Сечина завершился

Допрос Сечина по делу Улюкаева в закрытом заседании занял более часа

Суд возобновил в открытом заседании слушания по жалобе защиты Улюкаева на приговор, которым он признан виновным в получении от Сечина взятки в $2 млн и приговорен к 8 годам колонии и штрафу в 130 млн рублей. Защита просит оправдать Улюкаева или назначить ему условное наказание.

Явку Сечина в суд обеспечило гособвинение, оно же попросило о закрытии процесса на время допроса для избежания разглашения коммерческой тайны о процессе покупки "Роснефтью" акций компании "Башнефть"

Следующей стадией процесса должны стать прения сторон, после которых Улюкаев может выступить с последним словом, а суд удалится на принятие решения.