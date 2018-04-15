В центре Москвы эвакуирован жилой дом 

В воскресенье в Пушкаревом переулке в центре Москвы были эвакуированы жильцы одного из домов. Спасателям пришлось пойти на такие меры из-за опасности обрушения соседнего здания, где проходит реконструкция, сообщает «Российская газета».
По данным пресс-службы городского ГУ МЧС, спасательные подразделения выехали к дому N12, где ведется реконструкция.
Оценив обстановку, они пришли к выводу, что не исключено частичное обрушение строительных конструкций. В итоге из соседнего жилого дома пришлось вывести 26 человек. На месте работают подразделения МЧС.