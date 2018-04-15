В центре Москвы эвакуирован жилой дом

В воскресенье в Пушкаревом переулке в центре Москвы были эвакуированы жильцы одного из домов. Спасателям пришлось пойти на такие меры из-за опасности обрушения соседнего здания, где проходит реконструкция, сообщает «Российская газета»

По данным пресс-службы городского ГУ МЧС, спасательные подразделения выехали к дому N12, где ведется реконструкция.