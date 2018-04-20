Ещё
Все погибшие при крушении Ми-8 в Хабаровске опознаны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Все погибшие при крушении Ми-8 в Хабаровске опознаны 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперты-медики установили личность последнего, шестого погибшего при крушении вертолета в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель краевого бюро судебно-медицинской экспертизы.
"Последнего погибшего опознали по результатам экспертизы. Его тело уже забрали родные", — сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе вертолет авиакомпании "Восток" упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации. Из шестерых погибших сначала были опознаны трое, для опознания остальных провели генотипическую экспертизу.
В Хабаровске уже прошли похороны четверых погибших при крушении.
РИА Новости: последние новости
Силовики не нашли подозрительных предметов в здании МИД, сообщил источник Бывшего главного архитектора Краснодара заключили под стражу Задержанный вице-мэр Сочи покинул пост по собственному желанию
 Ещё 70 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники434
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой14
Первый легальный бордель открывается в России309
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение616
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии451
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение