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Обнаружен нелегальный мусорный полигон за библиотекой МГУ
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Полиция обнаружила нелегальный мусорный полигон за библиотекой МГУ 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Сотрудники полиции обнаружили незаконный полигон по утилизации мусора за библиотекой МГУ после поступления обращения Совета по правам человека с жалобами местных жителей на неприятный запах, сообщается на сайте СПЧ.
"В ходе проверки установлено, что по указанному адресу расположен гаражно-строительный комплекс "Стрела", на территории которого неустановленные лица организовали полигон по утилизации отходов без получения соответствующей лицензии", — говорится в тектсе сообщения.
Отмечается, что по итогам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с ч. 2 статьи 14.1 ("Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)"), назначено проведение административного расследования. Также был направлен запрос в Департамент природопользования города Москвы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 254 ("Порча земли").
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