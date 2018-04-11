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Российских журналистов обстреляли в Сирии
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Российских журналистов обстреляли в Сирии 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Сирии обстрелян автобус с российскими журналистами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Журналистов, возвращающихся со съемок сюжета о Восточной Гуте, обстреляли неизвестные из стрелкового оружия.
Как рассказали в ведомстве, в результате обстрела корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканал "Россия 1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов "получили легкие ранения ног".
Всем пострадавшим была оказана срочная медицинская помощь в российском Центре примирения, в настоящее время журналистов эвакуируют в госпиталь для прохождения дальнейшего лечения.
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