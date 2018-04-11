Российских журналистов обстреляли в Сирии

Журналистов, возвращающихся со съемок сюжета о Восточной Гуте, обстреляли неизвестные из стрелкового оружия.

Всем пострадавшим была оказана срочная медицинская помощь в российском Центре примирения, в настоящее время журналистов эвакуируют в госпиталь для прохождения дальнейшего лечения.