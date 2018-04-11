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Первые кадры с места крушения Ил-76
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Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»

Первые кадры с места крушения Ил-76 

Рамблер 1 час назад
Ил-76 разбился сегодня вскоре после взлета с аэродрома военной базы в городе Буфарик на севере Алжира. На борту находилось по меньшей мере 200 человек. Выживших нет.
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