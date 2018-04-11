Ещё
Первые кадры с места крушения Ил-76
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
Срочная новость
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Первые кадры с места крушения Ил-76
Рамблер
1 час назад
Комментарии
58
Ил-76 разбился сегодня вскоре после взлета с аэродрома военной базы в городе Буфарик на севере
Алжира
. На борту находилось по меньшей мере 200 человек. Выживших нет.
Видео
доступно
в нашем Телеграм-канале. Смотрите и не забывайте
подписываться
.
Ещё 32 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства
206
Украина начала операцию «Граница-2018»
60
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
132
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров
120
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
41
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки
Экономика
04:16
Медведев рассказал о защите России от террористов
Политика
Происшествия
03:57
Делегация Госдумы прибыла в Сирию
Ближний Восток
Политика
05:12
В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии
Политика
Ближний Восток
00:35
Первые кадры с места крушения Ил-76
Происшествия
03:00
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров
Личный счет
01:52
Пьяный охотник расстрелял детскую площадку в Москве
Происшествия
Криминал
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение