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Авиакатастрофа в Хабаровске 

Рамблер 1 час назад
Вертолет Ми-8 разбился в Хабаровске, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
1/8  Инцидент произошел в 11.30 по местному времени (4.30 мск) в районе улиц Антенная – Хирургическая. "На пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток". По предварительной информации на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали", — говорится в сообщении МЧС
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2/8  Погибли все люди, находившееся на борту
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3/8  Обнаружены оба черных ящика вертолета
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Во время жесткой посадки вертолета Ми-8 на пустыре между улицами Антенная — Хирургическая погибли шесть человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главврача центра медицины катастроф Хабаровского края Павла Курнявки.
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