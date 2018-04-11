Авиакатастрофа в Хабаровске 

1/8 Инцидент произошел в 11.30 по местному времени (4.30 мск) в районе улиц Антенная – Хирургическая. "На пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток". По предварительной информации на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали", — говорится в сообщении МЧС