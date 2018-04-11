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Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
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Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске 

Lenta.ru 1 час назад
Кадры публикует портал «Губерния».
По информации СМИ, горящие обломки машины разбросаны на большой площади, фюзеляж охвачен пламенем и пожарные пытаются пеной залить огонь.
В свою очередь, в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК рассказали агентству ТАСС, что Ми-8 авиакомпании «Восток» совершал учебный полет. На борту находились шесть членов экипажа, все они погибли. Рассматриваются три основные версии случившегося: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.
О падении вертолета сообщалось ранее 11 апреля. Краевое МЧС проинформировало, что на пустыре у улиц Антенная и Хирургическая Ми-8 совершил жесткую посадку.
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