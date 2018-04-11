Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске

Кадры публикует портал «Губерния».

По информации СМИ, горящие обломки машины разбросаны на большой площади, фюзеляж охвачен пламенем и пожарные пытаются пеной залить огонь.

В свою очередь, в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК рассказали агентству ТАСС , что Ми-8 авиакомпании «Восток» совершал учебный полет. На борту находились шесть членов экипажа, все они погибли. Рассматриваются три основные версии случившегося: погодные условия, техническая неисправность судна или ошибка пилотирования.