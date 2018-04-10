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На Украине потерпел крушение вертолет
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В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолет 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Вертолет Ми-2 упал во вторник в Полтавской области Украины, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Национальной полиции страны.
"Полиция устанавливает обстоятельства и причины падения вертолета. Пострадавших в аварии нет", — говорится в сообщении.
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Авария произошла во вторник в 17.00 (совпадает с мск) возле села Чернышовка Шишацкого района Полтавской области. По данным полиции, на борту вертолета, принадлежащего частной фирме, находились двое пилотов.
В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, вертолет совершал авиахимические работы.
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