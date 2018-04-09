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В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль
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Источник: в Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один человек пострадал в результате обстрела легкового автомобиля в Назрановском районе Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Вечером в понедельник в селении Экажево в Назрановском районе неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле, обстреляли автомашину "Лада-Приора". В результате находившийся в ней мужчина с огнестрельными ранениями доставлен в больницу", — сказал собеседник агентства.
По его словам, нападавшие скрылись, сейчас ведется их поиск. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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