Источник: в Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль

Один человек пострадал в результате обстрела легкового автомобиля в Назрановском районе Ингушетии , сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Вечером в понедельник в селении Экажево в Назрановском районе неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле, обстреляли автомашину "Лада-Приора". В результате находившийся в ней мужчина с огнестрельными ранениями доставлен в больницу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, нападавшие скрылись, сейчас ведется их поиск. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.