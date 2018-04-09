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После отравления Скрипалей перехватили странное сообщение
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СМИ сообщили о перехваченном российском сообщении после отравления Скрипалей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Британские ВВС якобы перехватили сообщение с текстом «Посылка доставлена» вскоре после отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей.
Перехваченная информация входила в пакет разведданных, с которыми Британия ознакомила своих союзников до высылки десятков российских дипломатов из более 12 стран, пишет The Times со ссылкой на Sunday Express.
Источники, видевшие разведданные, сообщили, что аналитики Королевских военно-воздушных сил перехватили два сообщения на юге Кипра 4 марта. Одно из сообщений якобы было отправлено из Сирии «официальному лицу» в Москве. В нем содержалась фраза «Посылка доставлена» и говорилось также, что двое лиц «совершили успешный выход».
Издание отмечает, что увидев сообщение, капитан авиации вспомнил о другом послании, которое было перехвачено днем ранее и не было принято всерьез.
Газета также отмечает, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», якобы использованное при атаке, было превращено в медленнодействующий гель, который давал бы атакующему время бежать.
В министерстве обороны Британии не смогли подтвердить эти заявления, поскольку «они связаны с идущим расследованием».
8 апреля СМИ сообщил, что сотрудники британской службы внешней разведки МИ-6 договорились с агентами ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США.
Комментируя статью, член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич выразил уверенность, что за планами британской МИ-6 и американского ЦРУ кроется желание спрятать Скрипалей, чтобы они не сболтнули лишнего.
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