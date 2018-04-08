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Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
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Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду 

Газета.Ru 2 часа назад
Группа петербургских школьников залезла на крышу Зимнего дворца по фасаду и водосточной трубе, чтобы сделать красивые фотографии, сообщает "Комсомольская правда".
Согласно инстаграму молодых руферов, Эрмитаж стал не первым историческим зданием, на которое залезли школьники — к примеру, в этом аккаунте есть снимок с круши Мариинского дворца, опубликованный три дня назад.
Сообщается, что охрана музея не успела задержать нарушителей. В данный момент администрация Эрмитажа не отреагировала на инцидент.
По данным издания, один из школьников находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что в Петербурге 15 школьников отравились неизвестными таблетками.
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