Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду 

Группа петербургских школьников залезла на крышу Зимнего дворца по фасаду и водосточной трубе, чтобы сделать красивые фотографии, сообщает "Комсомольская правда".
Согласно инстаграму молодых руферов, Эрмитаж стал не первым историческим зданием, на которое залезли школьники — к примеру, в этом аккаунте есть снимок с круши Мариинского дворца, опубликованный три дня назад.
Сообщается, что охрана музея не успела задержать нарушителей. В данный момент администрация Эрмитажа не отреагировала на инцидент.
По данным издания, один из школьников находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что в Петербурге 15 школьников отравились неизвестными таблетками.