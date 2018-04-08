Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду

Группа петербургских школьников залезла на крышу Зимнего дворца по фасаду и водосточной трубе, чтобы сделать красивые фотографии, сообщает "Комсомольская правда"

Согласно инстаграму молодых руферов, Эрмитаж стал не первым историческим зданием, на которое залезли школьники — к примеру, в этом аккаунте есть снимок с круши Мариинского дворца, опубликованный три дня назад.

Сообщается, что охрана музея не успела задержать нарушителей. В данный момент администрация Эрмитажа не отреагировала на инцидент.

Публикация от Константин Смирнов (@kostya_smirnov_) 4 Апр 2018 в 9:33 PDT По данным издания, один из школьников находился в состоянии алкогольного опьянения.