У совершившего наезд в Мюнстере нашли русский автомат

СМИ: в квартире совершившего наезд в Мюнстере нашли автомат Калашникова

При обысках в квартире мужчины, совершившего наезд в Мюнстере, найден автомат Калашникова, пишет издание Bild.

Отмечается, что правоохранителям предстоит выяснить, в рабочем ли автомат состоянии. Кроме того в квартире также находились взрывоопасные вещества.

По информации журнала Spiegel, личность атаковавшего была известна полиции, он был замешан в случаях порчи имущества и угрожал своим знакомым.

Вечером в субботу на группу сидевших на улице посетителей ресторана в историческом центре немецкого Мюнстера наехал малолитражный грузовик, три человека, в том числе водитель, погибли, 20 пострадали.