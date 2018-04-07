Кота Скрипаля сожгли из огнемета

«Россия 24» рассказала о сожжении кота Скрипаля из огнемета

Кота, который жил в доме Сергея Скрипаля в Солсбери, сожгли огнеметом. Об этом сообщается в эфире программы на телеканале «Россия 24».

«Кота перса по кличке Нэш ван Дрейк не просто усыпили, вместо реабилитации, но еще и сожгли, причем не в специальном крематории. А, внимание, огнеметом», — рассказал ведущий программы. Он назвал это «дикостью духе Средневековья, когда животных черного окраса иногда называли слугами нечисти или пособниками ведьм и отправляли на костры».

В доме Скрипаля содержались морские свинки и кот. О гибели животных сотрудники британской полиции сообщили 6 апреля. Грызуны умерли от обезвоживания, поскольку несколько дней дом был опечатан. Кота обнаружили в состоянии стресса и отправили в лабораторию химического оружия Портон-Даун. Ветеринар решил его усыпить, чтобы избавить животное от страданий.

Руководитель британского общества защиты животных PETA Элиза Аллен обвинила в случившемся британские власти и призвала провести расследование.