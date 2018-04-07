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Не добрался до Украины: танкер снес дом в Босфоре
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Не добрался до Украины: танкер снес особняк в проливе Босфор 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Twitter
Экипаж танкера не справился с управлением и направил его прямо в набережную.
Пролив Босфор был закрыт для транзитных перевозок после того, как в нефтеналивной танкер Vitaspirit, следовавший из Египта на Украину врезался в особняк на набережной в Стамбуле.
Рулевой корабля не справился с управлением и свернул прямо в здание, построенное в VXIII веке, сообщает Daily Sabah. Отмечается, что особняк в основном использовался для проведения свадеб и концертов.
О пострадавших в результате инцидента, а также о возможной угрозе окружающей среде в результате разлива топлива не сообщается.
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По словам экспертов, пролив в Турции является одним из самых опасных водных путей в мире из-за резких поворотов и изменчивых подводных течений.
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