Не добрался до Украины: танкер снес дом в Босфоре

Не добрался до Украины: танкер снес особняк в проливе Босфор

VIDEO — Bosphorus Strait closed to transit traffic after bulk carrier runs into mansion in the Anadolu Hisarı area in Istanbul https://t.co/pngyEGss7b pic.twitter.com/qtbwFpkHtN— DAILY SABAH (@DailySabah) 7 апреля 2018 г. Экипаж танкера не справился с управлением и направил его прямо в набережную.

Пролив Босфор был закрыт для транзитных перевозок после того, как в нефтеналивной танкер Vitaspirit, следовавший из Египта на Украину врезался в особняк на набережной в Стамбуле

Рулевой корабля не справился с управлением и свернул прямо в здание, построенное в VXIII веке, сообщает Daily Sabah. Отмечается, что особняк в основном использовался для проведения свадеб и концертов.

О пострадавших в результате инцидента, а также о возможной угрозе окружающей среде в результате разлива топлива не сообщается.