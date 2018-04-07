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В Германии грузовик въехал в толпу людей
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В Германии грузовик въехал в толпу людей 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
В Германии в центре города Мюнстер грузовик врезался в толпу людей. Есть погибшие, много раненых, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Есть мертвые и раненые», — сообщила пресс-служба полиции в Твиттере.
Ранее пресс-секретарь региональной полиции сообщила о как минимум 30 раненых. Информация о трех погибших пока официально не подтверждена. Водитель грузовика покончил с собой. В полиции не исключают, что это был теракт, но пока предостерегают от «спекуляций» на эту тему.
Полиция также сообщила в Twitter, что в ресторане Kiepenkerl, на посетителей которого, сидевших за столиками на улице, наехал грузовик, идет широкомасштабная операция и призвала население избегать пострадавшего района в центре города:
«Пожалуйста, избегайте области вокруг Kiepenkerl. Мы находимся на месте».
Некоторые издания сообщают, что силовики ищут взрывчатку. Кроме того, полицейские попросили по возможности избегать центра города, чтобы экстренные службы могли спокойно работать.
>> В Германии водитель въехал в толпу людей
Ресторан Kiepenkerl пользуется популярностью среди местных жителей и туристов, он находится в историческом старом городе Мюнстера.
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