В Германии грузовик въехал в толпу людей

В Германии в центре города Мюнстер грузовик врезался в толпу людей. Есть погибшие, много раненых, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung

«Есть мертвые и раненые», — сообщила пресс-служба полиции в Твиттере.

Münster now…one of the best place in Germany. pic.twitter.com/1tBzMGAGoE— Pieter Drent (@pieterwdrent) 7 апреля 2018 г.

Ранее пресс-секретарь региональной полиции сообщила о как минимум 30 раненых. Информация о трех погибших пока официально не подтверждена. Водитель грузовика покончил с собой. В полиции не исключают, что это был теракт, но пока предостерегают от «спекуляций» на эту тему.

BREAKING: Heavy police presence after a possible Van crash in #Muenster pic.twitter.com/GCRf9gUyHY— Daniel Kollenberg (@thedaniel3009) 7 апреля 2018 г.

Полиция также сообщила в Twitter, что в ресторане Kiepenkerl, на посетителей которого, сидевших за столиками на улице, наехал грузовик, идет широкомасштабная операция и призвала население избегать пострадавшего района в центре города:

«Пожалуйста, избегайте области вокруг Kiepenkerl. Мы находимся на месте».

Некоторые издания сообщают, что силовики ищут взрывчатку. Кроме того, полицейские попросили по возможности избегать центра города, чтобы экстренные службы могли спокойно работать.

Ресторан Kiepenkerl пользуется популярностью среди местных жителей и туристов, он находится в историческом старом городе Мюнстера.