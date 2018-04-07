В Дании башня рухнула на библиотеку

Неудачный снос старой 53-метровой силосной башни в порту датского города Вордингборг, который расположен на юго-восточном побережье острова Зеландия в Балтийском море, попал на видео, сообщает Tveast

В пятницу 6 апреля специалисты взорвали старое строение, однако башня рухнула не так, как предполагали расчеты. До этого инженер Кеннет Вегге подробно рассказывал о том, как именно будет взорвана башня. На кадрах видно, как толпа людей снимает происходящее, после взрыва башня медленно обрушивается, и становится очевидно, что она заденет близстоящее здание.

«Я испугался, что кто-то пострадал. Поэтому я определенно хочу сказать, что все были в безопасности. Случившееся вызывает глубокое сожаление и затрагивает меня лично», — заявил Вегге.

На месте происшествия дежурили полицейские и спасатели. На месте башни построят гостиницу, рассчитанную на 120 номеров.