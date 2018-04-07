Ещё
В Дании башня рухнула на библиотеку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Германии грузовик въехал в толпу людей
В Германии грузовик въехал в толпу людей

В Дании башня рухнула на библиотеку 

Рамблер 1 час назад
Неудачный снос старой 53-метровой силосной башни в порту датского города Вордингборг, который расположен на юго-восточном побережье острова Зеландия в Балтийском море, попал на видео, сообщает Tveast.
В пятницу 6 апреля специалисты взорвали старое строение, однако башня рухнула не так, как предполагали расчеты. До этого инженер Кеннет Вегге подробно рассказывал о том, как именно будет взорвана башня. На кадрах видно, как толпа людей снимает происходящее, после взрыва башня медленно обрушивается, и становится очевидно, что она заденет близстоящее здание.
«Я испугался, что кто-то пострадал. Поэтому я определенно хочу сказать, что все были в безопасности. Случившееся вызывает глубокое сожаление и затрагивает меня лично», — заявил Вегге.
>> Падение башни в Екатеринбурге
На месте происшествия дежурили полицейские и спасатели. На месте башни построят гостиницу, рассчитанную на 120 номеров.
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские пограничники задержали россиянина161
«Россия никогда не подчинится»374
Познер высказался о действиях США в адрес РФ147
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар149
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован34
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение