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Мужчина провалился под лёд на Москва-реке
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Рыбак провалился под лед на Москве-реке 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Мужчина проволился под лед на Москва-реке неподалеку от бухты Живописная, сообщили в пресс-службе департамента гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.
Рыбаку на помощь незамедлительно отправились спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах станции Рублево. Она расположена в двух километрах от места происшествия.
Мужчину 1939 года рождения подняли из воды и оказали ему первую помощь. Пострадавший поранился об лед.
Затем мужчину доставили на станцию, откуда он направился домой.
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