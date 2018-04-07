Мужчина провалился под лёд на Москва-реке

Рыбак провалился под лед на Москве-реке

Мужчина проволился под лед на Москва-реке неподалеку от бухты Живописная, сообщили в пресс-службе департамента гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Рыбаку на помощь незамедлительно отправились спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах станции Рублево. Она расположена в двух километрах от места происшествия.

Мужчину 1939 года рождения подняли из воды и оказали ему первую помощь. Пострадавший поранился об лед.

Затем мужчину доставили на станцию, откуда он направился домой.