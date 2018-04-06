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На Украине оштрафовали экипаж судна «Норд»
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На Украине оштрафовали экипаж судна «Норд» 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: Государственная пограничная служба Украины
На членов экипажа арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна "Норд" наложили административные штрафы, сообщила РИА Новости представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.
Дела рассматривал суд в Мариуполе.
"Ждем результатов по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, им еще необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана", — сказала журналистам Шевелева.
Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".
На членов команды составлены административные протоколы, а капитану инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства" и грозит до пяти лет лишения свободы. Херсонский городской суд избрал шкиперу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога.
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