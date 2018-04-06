Севастопольский Доктор Айболит осужден на 19 лет

Севастопольский педофил Доктор Айболит осужден на 19 лет

«Евгений Янко выслеживал школьниц на остановках общественного транспорта, выбирая тех, кто после школы один возвращался домой. Определив жертву, он следовал за ней до дома, проникал в подъезд, где, представляясь врачом, под предлогом медосмотра совершал насильственные действия сексуального характера», — рассказала Постнова.

Официальный представитель регионального следственного управления уточнила, что выйти на след мужчины удалось благодаря активной работе следователей-криминалистов СКР: в июле 2016 года, сразу после совершения преступления в отношении 10-летней жительницы Гагаринского района города, криминалисты обнаружили и изъяли видеозаписи, на которых был запечатлен подозреваемый.

«У него была характерная, как бы танцующая походка — в движении он выворачивал кнаружи носки стопы. Был оперативно смонтирован видеоролик, который продемонстрировали нарядам патрульно-постовой службы, и в кратчайшие сроки Евгений Янко был обнаружен по этой примете и задержан», — добавила Постнова. В ходе следствия он признался, что преступления совершал с 2005 года.

В ходе расследования уголовного дела под оперативным названием Доктор Айболит установлено 22 эпизода преступной деятельности, в том числе 15 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении 16 детей, и семь фактов незаконного проникновения в жилище. По делу проведено более 20 экспертиз, допрошены свыше 100 человек.

Доказательства оказались неопровержимы. Экспертиза признала Янко вменяемым.