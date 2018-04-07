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"Началась война с Россией"

СМИ: из-за воя сирены норвежцы подумали, что началась война с Россией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Жителей норвежского города Вадсе, расположенного неподалеку от границы с Россией, ночью напугала неожиданно включенная сирена, сообщает норвежская телерадиовещательная компания NRK.
Сирена заработала примерно в 23:50. Выключили ее только через четверть часа.
Многие жители города, которые в ясную погоду могут разглядеть с набережной территорию России, в этой ситуации "подумали о своем восточном соседе", говорится в материале NRK.
"Некоторые, конечно, ожидали худшего, например, войны", — заявил офицер полиции Йан-Олав Шельберг.
В местный оперативный центр поступило несколько звонков и сообщений от обеспокоенных граждан.
По словам Шельберга, полиция связалась с представителями сил гражданской обороны, которые, тем не менее, не смогли объяснить, почему сработала сирена.
"Они должны проверить ее, прежде чем они смогут сказать еще что-нибудь", — пояснил он.
NRK уточняет, что сирен в Вадсе несколько, но сработала только одна.
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