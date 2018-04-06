С кем говорила Виктория Скрипаль?

В распоряжении СМИ оказалась запись телефонного разговора Юлии и Виктории Скрипаль. Якобы Юлия сама позвонила двоюродной сестре, чтобы подтвердить, что чувствует себя хорошо. Подлинность телефонного звонка не подтверждена

Дочь Сергея Скрипаля Юлия, вышедшая из комы, сделала первое заявление для прессы. Британская полиция опубликовала слова девушки о том, что она быстро поправляется. Ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль, в свою очередь, сообщила, что Юлия звонила ей, и предоставила аудиозапись звонка. Что обращает на себя внимание в этой записи?

«Я рада сообщить, что мое состояние улучшается с каждым днем».

В заявлении, которое от имени Юлии Скрипаль опубликовала пресс-служба британской полиции, она рассказала, что пришла в себя примерно неделю назад. В каком состоянии ее отец, в заявлении не сказано, но прямо перед тем, как оно было опубликовано Скотленд-Ярдом, двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль передала телеканалу «Россия 1» аудиозапись. Как утверждает Виктория, Юлия сама позвонила ей в среду вечером и сказала, что они идут на поправку:

Юлия: Все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живые.

Виктория: У папы все нормально?

Юлия: Все нормально, сейчас отдыхает, спит. У всех здоровье нормально, ни у кого непоправимых вещей нет. Все, я скоро выписываюсь, все о'кей.

Ведущие «России 1» отметили, что подлинность разговора не подтверждена. Виктория не объяснила, каким образом ей удалось записать эту беседу. Впрочем, некоторые мобильные телефоны записывают все разговоры автоматически; или достаточно скачать простое приложение для этого. Интересно, что с Викторией, как писал «МК», у Юлии некоторое время назад был конфликт. Юлия продала отцовскую квартиру в ведомственном доме в Крылатском и купила квартиру поменьше в Фили-Давыдково. За это ее осудили родственники, посчитавшие такое решение следствием давления жениха Юлии, который планировал купить Range Rover.

Кстати, родственники Скрипалей живут в России : Виктория в Ярославле , там же мать Сергея Скрипаля Елена Яковлевна, еще одна его племянница Елена — в Приморском крае . Неизвестно, звонила ли еще кому-то Юлия, например парню, за которого собиралась замуж. По данным СМИ, молодой человек по имени Стас в последний раз говорил с Юлией по телефону 3 марта, перед тем как она села в самолет. С журналистами он не общается.

На данный момент двоюродная сестра Юлии Виктория — единственная из родных Скрипалей, кто открыто дает интервью прессе. Лондон пока не опроверг, хотя и не подтвердил подлинность записи звонка, которую Виктория передала российскому телеканалу. Из слов Юлии следует, что на поправку идет не только она, но и ее отец, хотя раньше британские власти оценивали состояние Сергея Скрипаля как критическое. Как это можно объяснить?

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— Сейчас возникает вопрос: а был ли мальчик? Или было ли вообще отравление?

— Если сообщат, что успели ввести антидот, скажите, это вообще возможно?

— Для этого операция должна идти под полным контролем британских спецслужб и рассчитана буквально по секундам. Скорая должна была стоять за углом, у врачей в шприцах уже быть антидот, которого, как утверждает Вил Мирзаянов, не существует. Судя по тому, что они этим веществом занимаются уже как минимум 20 лет, я думаю, что они все-таки что-то нашли. Если опять-таки речь идет о том веществе, о котором все говорят.

Других подтверждений того, что Сергей Скрипаль идет на поправку, пока нет. Неизвестно, видела ли Юлия отца своими глазами или ей кто-то сообщил о его состоянии. Ясность могла бы внести встреча Юлии с представителями российского консульства. Великобритания передала дочери Скрипаля предложение российского посольства.