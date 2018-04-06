ФСБ пришла в ДТС Петербурга

ФСБ провела выемку документов в Дирекции транспортного строительства Петербурга

Сотрудники ФСБ в пятницу провели выемку документов в Дирекции транспортного строительства (ДТС) Санкт-Петербурга . Об этом ТАСС сообщили в УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

"Информацию о данных мероприятиях подтверждаем", — сказали в управлении.

В дирекции комментировать выемку отказались. В городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в ведомстве которого находится ДТС, следственные мероприятия в дирекции подтвердили, но комментировать их причину отказались.