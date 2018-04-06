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Спасение парней из-под поезда попало на видео
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Спасение дурачившихся парней из-под колес поезда попало на видео 

РИА Новости 1 час назад
Едва не закончившаяся трагедией шутливая драка двух нетрезвых молодых людей в метро попала на видео.
Инцидент произошел первого апреля на станции Green Park лондонского метро. Как видно на кадрах, молодые парни в состоянии алкогольного опьянения сильно шумели и в шутку толкали друг друга к краю платформы. В результате оба участника инцидента упали перед подъезжающим к станции поезду, однако прохожие быстро отреагировали и предотвратили возможную трагедию.
Во время просмотра видео происшествия складывается ощущение, будто один из парней оказался под колесами поезда. Однако, по словам очевидцев, оба молодых человека были спасены.
"Моя подруга подумала, что один из них застрял и умер, потому что именно так это и выглядит на видео. Трое мужчин вытащили их, и только балахон упал и попал под поезд", — передает Unilad слова автора ролика.
При этом пьяные парни зашли в едва не сбивший их поезд "как ни в чем не бывало", но отправление было задержано на 15 минут.
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Спасение парней из-под поезда попало на видео
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