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Завхоз ФСБ попался на откатах за унитазы
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Завхоз ФСБ попался на откатах за унитазы 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Военный суд в Москве арестовал главного тыловика управления ФСБ по Ивановской области подполковника Владимира Косульникова, обвиняемого в получении откатов с контрактов. Об этом в четверг, 5 апреля, пишет газета «Коммерсантъ».
По данным следствия, офицер потребовал 1,6 миллиона рублей в качестве взятки от представителей компании «Спецгарантстрой». Эта сумма равна десяти процентам от стоимости трех контрактов на реконструкцию здания военно-спортивного комплекса ФСБ.
Как отмечает издание, из документации к тендеру следует, что помимо обычных работ, связанных с заменой плитки, лестниц и дверей, к «Спецгарантстрою» были и необычные требования. К примеру, в душевые компания должна была установить четыре компактных унитаза «Комфорт».
Косульникова задержали его же коллеги из управления собственной безопасности ФСБ при получении от коммерсанта 1,02 миллиона рублей. Фигурант признал свою вину, его отправили в СИЗО до 13 мая.
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