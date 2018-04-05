Завхоз ФСБ попался на откатах за унитазы

По данным следствия, офицер потребовал 1,6 миллиона рублей в качестве взятки от представителей компании «Спецгарантстрой». Эта сумма равна десяти процентам от стоимости трех контрактов на реконструкцию здания военно-спортивного комплекса ФСБ.

Как отмечает издание, из документации к тендеру следует, что помимо обычных работ, связанных с заменой плитки, лестниц и дверей, к «Спецгарантстрою» были и необычные требования. К примеру, в душевые компания должна была установить четыре компактных унитаза «Комфорт».