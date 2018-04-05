Экс-глава Госкомстата найден мертвым 

Бывшего главу Госкомстата РФ Юрия Юркова нашли мертвым в его коттедже в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, коттедж Юркова осмотрела полиция. Никаких признаков насильственной смерти на его теле обнаружено не было. По предварительным данным, он скончался в результате сердечного приступа.
Mash отмечает, что Юрков «занимал множество значимых государственных постов».
В 1998 году он стал фигурантом дела о незаконной продаже статистических данных госучреждениям и предпринимателям («дело статистиков»). Ущерб от действий «статистов» оценивался более чем в семь миллионов рублей.
В феврале 2004-го Мосгорсуд признал его виновным в хищении в крупных размерах и присвоении или растрате чужого имущества. По данным ТАСС, суд приговорил его к четырем годам тюрьмы.