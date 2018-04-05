Экс-глава Госкомстата найден мертвым

По данным Mash, коттедж Юркова осмотрела полиция. Никаких признаков насильственной смерти на его теле обнаружено не было. По предварительным данным, он скончался в результате сердечного приступа.

Mash отмечает, что Юрков «занимал множество значимых государственных постов».

В 1998 году он стал фигурантом дела о незаконной продаже статистических данных госучреждениям и предпринимателям («дело статистиков»). Ущерб от действий «статистов» оценивался более чем в семь миллионов рублей.