Рыбку подозревают в изнасиловании

Скандально известную Настю Рыбку жители Патайи обвинили в изнасиловании и организации проституции, соответствующее заявление подано в местную полицию. Днем ранее Рыбка, а также еще шесть человек, находящихся в таиландской тюрьме по подозрению в организации секс-тренингов, заявили о готовности признать свою вину.

Правоохранитель уточнил, что не видел, кто именно подал заявление. При этом, по его словам, одного из арестованных, которого должны были депортировать 5 марта, иммиграционная полиция передала уголовной.

«Как я понял, основные обвинения в заявлении выдвинуты против одного из арестованных за «секс-тренинг», а остальные обвиняются как сообщники», — пояснил силовик.

Днем ранее адвокат задержанных Саттхапхон Сийоха указал, что Рыбка, Лесли, а также еще пять человек, находящихся в таиландской тюрьме по подозрению в организации секс-тренингов, готовы признать свою вину, передает ФАН.

Все они обвиняются в незаконной предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда , передает RT. В данный момент адвокат Сийоха пытается ускорить ход судебного процесса. Он уже подал прошение в проведении заседания по делу в ближайшие дни, «а не 17 апреля». Именно на эту дату было назначено судебное заседание.

«Обвинительные заключения по всем десяти обвиняемым уже в суде. Троих, находившихся в тюрьме Паттайи, суд уже приговорил к условным срокам, небольшим штрафам и депортации», — добавил юрист.

«Наиболее вероятно, что их привезут в Паттайю 11 апреля, и тогда же состоится судебное заседание», — рассказал Сийоха.

Адвокат отметил, что обвинительные заключения по всем десяти обвиняемым уже находятся в суде. Трое фигурантов дела о незаконной трудовой деятельности ранее были приговорены к условным срокам, небольшим штрафам и депортации, пояснил юридический поверенный.

«Так что сейчас дело только за иммиграционной полицией: суд состоится тогда, когда полицейские смогут доставить обвиняемых из Бангкока », — добавил он.

Бизнесмен подал против нее иск в суд за то, что она опубликовала в соцсетях его частные фотографии и записи разговоров. Официальный представитель предпринимателя подчеркнул, что Дерипаска не давал согласия на разглашение персональной информации.

Сергеем Приходько. Вскоре Роскомнадзор внес в реестр запрещенных материалов расследование частной журналистской организации ФБК, раскрывающее связь между Рыбкой, Дерипаской и заместителем председателя правительства РФ

Но на этом стороны не остановились — Рыбка в беседе с The New York Times заявила, что в ее распоряжении находятся доказательства российского «вмешательства» в американские выборы президента в 2016 году, и к этому якобы причастен и Дерипаска.

Вашукевич заявила, что готова передать американской стороне аудиофайлы в обмен на политическое убежище. После этого Рыбка и Лесли направили в консульство США запрос на получение политического убежища.

Америка, однако, Рыбке не поверила. Представители посольства США в Минске заявили, что политическое убежище девушке предоставить пока нельзя. «Обращающийся за политическим убежищем должен находиться в США. За пределами США можно обратиться за статусом беженца», — сказали представители дипмиссии.

«Если будет что-то интересное, о чем мы должны знать, тайские власти проинформируют нас об этом. Мы готовы помогать американским гражданам. Она же не гражданка США», — пояснила дипломат.