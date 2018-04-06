СК изъял документы кемеровских органов власти

СК изъял документы местных органов власти после пожара в ТЦ Кемерова

Отмечается, что данные меры были предприняты для установления обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к инциденту.

«Изъят большой массив документов в местных органах власти, подразделениях МЧС России по Кемеровской области, а также контролирующих органах. В настоящее время следователями проводится активная работа по исследованию этих документов», — говорится в сообщении.

В частности, сотрудники следственных органов изучат процесс организации противопожарной безопасности, должностные инструкции лиц, на которых были возложены обязанности по её обеспечению.

К настоящему моменту обвинения предъявлены семи фигурантам дела.