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СК изъял документы кемеровских органов власти
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СК изъял документы местных органов власти после пожара в ТЦ Кемерова 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Reuters
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что сотрудники ведомства изъяли документы ряда кемеровских местных органов власти после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» для изучения.
Отмечается, что данные меры были предприняты для установления обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к инциденту.
«Изъят большой массив документов в местных органах власти, подразделениях МЧС России по Кемеровской области, а также контролирующих органах. В настоящее время следователями проводится активная работа по исследованию этих документов», — говорится в сообщении.
В частности, сотрудники следственных органов изучат процесс организации противопожарной безопасности, должностные инструкции лиц, на которых были возложены обязанности по её обеспечению.
К настоящему моменту обвинения предъявлены семи фигурантам дела.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.
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