СК изъял документы кемеровских органов власти

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что сотрудники ведомства изъяли документы ряда кемеровских местных органов власти после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» для изучения.
Отмечается, что данные меры были предприняты для установления обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к инциденту.
«Изъят большой массив документов в местных органах власти, подразделениях МЧС России по Кемеровской области, а также контролирующих органах. В настоящее время следователями проводится активная работа по исследованию этих документов», — говорится в сообщении.
В частности, сотрудники следственных органов изучат процесс организации противопожарной безопасности, должностные инструкции лиц, на которых были возложены обязанности по её обеспечению.
К настоящему моменту обвинения предъявлены семи фигурантам дела.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.