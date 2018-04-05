Рыбке и Лесли грозит в Таиланде до 20 лет тюрьмы

По новым обвинениям, содержащимся в недавно поданном в полицию Паттайи заявлении об изнасиловании и организации проституции, Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли), а также других фигурантов дела о незаконном "секс-тренинге" в Таиланде , может ожидать от 3 до 20 лет тюремного заключения.

Это следует из текста соответствующих статей Уголовного кодекса Таиланда.

Ранее источник РИА Новости в полиции Паттайи сообщил о том, что заявление, содержащее обвинения в изнасиловании и организации проституции было подано потерпевшими в отдел уголовной полиции курортного города в прошлое воскресенье. Источник подчеркнул, что главным обвиняемым по заявлению является один из мужчин, арестованных в Паттайе вместе с Вашукевич и Кирилловым в феврале при проведении нелегального "секс-тренинга", а все остальные фигуранты дела обвиняются, как его соучастники.

Статья об изнасиловании УК Таиланда (ст. 276) предполагает наказание в виде тюремного заключения сроком от 4 до 20 лет и денежный штраф в размере от 8 000 до 40 000 таиландских бат (270 — 1300 долларов). Организация проституции (ст.282), а точнее — предоставление услуг по удовлетворению полового желания с помощью третьих лиц, вовлеченных в предоставление таковых услуг с их согласия, карается тюремным сроком от одного года до 10 лет и штрафом в размере от 2 000 до 20 000 таиландских бат (70 — 700 долларов).

Для основного обвиняемого это означает суммарный срок по двум обвинениям, составляющий от 5 до 30 лет тюрьмы.

Для сообщников таиландский УК предполагает наказание в виде двух третей от наказания, к которому приговаривается основной обвиняемый.

Таким образом, участников группы Рыбки и Лесли, кроме основного обвиняемого, по новым обвинениям могут ожидать суммарные тюремные сроки, составляющие от 3 до 20 лет.