Названа причина возгорания в ТЦ «Персей»

Названа основная версия пожара в «Персее для детей»

Возгорание в московском торговом центре «Персей для детей», предположительно, произошло из-за перегрузки электросетей, вызвавшей короткое замыкание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По словам собеседника агентства, версия о слишком большой нагрузке на сети сейчас считается основной.

Пожар в здании, где расположен ТЦ «Персей для детей», начался днем 4 апреля. По данным МЧС, возгорание произошло на шестом этаже шестиэтажного центра. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров.

Жертвой пожара стал сотрудник центра, пострадали шестеро спасателей. Около 20 человек были спасены из горевшего ТЦ, еще 600 были эвакуированы.

СМИ писали, что пожар мог начаться из-за короткого замыкания, которое произошло в машинном отделении грузового лифта ТЦ.

Владелец группы компаний «Персей», управляющей сетью «Персей для детей», Борис Тритенко заявил, что возгорание произошло не в самом ТЦ, а на складе готовой продукции на территории фабрики, которая занимает два верхних этажа.