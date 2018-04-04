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Сестры с электродами в мозге покончили с собой
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Сестры-близнецы с электродами в мозге покончили с собой 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: CBS
В американском штате Колорадо погибли сестры-близнецы, которым вживили устройства для электрической стимуляции головного мозга. Об этом сообщает издание The Colorado Springs Gazette.
Тела Сары и Аманды Элдрич (Sara and Amanda Eldritch) обнаружили в автомобиле, припаркованном возле моста «Ройал-гордж» недалеко от города Каньон-Сити. Полиция предполагает, что они совершили одновременное самоубийство. Обеим было 33 года.
Сестры страдали от обсессивно-компульсивного расстройства. В юности они пытались покончить с собой, однако их спасли. В 2015 году Сара и Аманда Элдрич стали первыми жителями Колорадо, которым вживили устройства для глубокой стимуляции головного мозга (deep brain stimulation), посылающие электрические импульсы по электродам под кожей головы, шеи и плеч. Через год после операции врачи отмечали, что состояние сестер улучшилось.
У людей, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством, развиваются обсессии — навязчивые, мешающие или пугающие мысли. Они пытаются избавиться от вызываемой ими тревоги при помощи компульсий — повторения одинаковых действий. Глубокая стимуляция головного мозга — один из возможных методов лечения. Его также применяют при болезни Паркинсона, депрессии, дистонии, хронической боли и некоторых других заболеваниях.
В 2016 году сообщалось, что американские ученые предложили стимулировать мозг военнослужащих слабыми электрическими сигналами, чтобы монотонные операции не приводили к снижению концентрации.
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