Названа причина пожара в «Персее для детей»

В грузовом лифте московского торгового центра «Персей для детей», предположительно, произошло короткое замыкание. Как сообщает Telegram-канал Mash, именно это могло стать причиной пожара в здании.

По данным канала, очаг пожара находился в машинном отделении лифта.

Владелец группы компаний «Персей», управляющей сетью ТЦ «Персей для детей», Борис Тритенко рассказал RNS, что пожар начался на складе готовой продукции. Он отметил, что возгорание произошло не в самом ТЦ, а на территории фабрики, которая занимает два верхних этажа.

Тритенко подчеркнул, что его компания не является собственником помещения, в котором произошел пожар, а только «арендует там».

Пожар в здании, где расположен ТЦ «Персей для детей», начался днем 4 апреля. На сайте управления МЧС по Москве сообщается, что возгорание произошло на шестом этаже шестиэтажного торгового центра. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Возгоранию присвоил второй ранг из пяти возможных. В МЧС сигнал о возгорании поступил в 12:32, а в 13:39 пожар был ликвидирован.

В службе скорой помощи ТАСС сообщили, что в результате происшествия погиб один человек. По словам собеседника агентства, также пострадал один пожарный, отравившийся продуктами горения. Глава управления МЧС по Москве Илья Денисов заявил, что при тушении пострадали трое пожарных.

По информации МЧС, погибшим оказался работник торгового центра.

По предварительным данным, 20 человек были спасены из горевшего ТЦ, еще 600 эвакуированы