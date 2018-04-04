Ещё
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа причина пожара в «Персее для детей» 

Рамблер 1 час назад
В грузовом лифте московского торгового центра «Персей для детей», предположительно, произошло короткое замыкание. Как сообщает Telegram-канал Mash, именно это могло стать причиной пожара в здании.
По данным канала, очаг пожара находился в машинном отделении лифта.
Владелец группы компаний «Персей», управляющей сетью ТЦ «Персей для детей», Борис Тритенко рассказал RNS, что пожар начался на складе готовой продукции. Он отметил, что возгорание произошло не в самом ТЦ, а на территории фабрики, которая занимает два верхних этажа.
Тритенко подчеркнул, что его компания не является собственником помещения, в котором произошел пожар, а только «арендует там».
Пожар в здании, где расположен ТЦ «Персей для детей», начался днем 4 апреля. На сайте управления МЧС по Москве сообщается, что возгорание произошло на шестом этаже шестиэтажного торгового центра. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Возгоранию присвоил второй ранг из пяти возможных. В МЧС сигнал о возгорании поступил в 12:32, а в 13:39 пожар был ликвидирован.
В службе скорой помощи ТАСС сообщили, что в результате происшествия погиб один человек. По словам собеседника агентства, также пострадал один пожарный, отравившийся продуктами горения. Глава управления МЧС по Москве Илья Денисов заявил, что при тушении пострадали трое пожарных.
По информации МЧС, погибшим оказался работник торгового центра.
По предварительным данным, 20 человек были спасены из горевшего ТЦ, еще 600 эвакуированы
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда175
Япония заявила протест России148
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»70
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек100
Бориса Джонсона поймали на лжи о России245
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение