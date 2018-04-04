В Москве горит ТЦ «Персей для детей» 

В среду, 4 апреля, на востоке Москвы произошел пожар в торговом центре «Персей для детей». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
По данным агентства, пожарные уже начали тушить горящее здание.
ТАСС уточняет, что возгорание произошло в ТЦ «Персей для детей», расположенном по адресу Малая Семеновская, дом 28, строение 19.
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По предварительным данным, пожар начался на складе на четвертом этаже. По неподтверждённой информации, в результате происшествия пострадал один человек.
Пожару присвоили второй номер сложности из пяти возможных, сообщает Life.
Информированный источник рассказал «Интерфаксу», что из ТЦ были эвакуированы около 300 человек. По словам собеседника издания, пожар начался не на четвертом, а на третьем этаже.
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