В Москве горит ТЦ «Персей для детей»

В среду, 4 апреля, на востоке Москвы произошел пожар в торговом центре «Персей для детей». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

По данным агентства, пожарные уже начали тушить горящее здание.

ТАСС уточняет, что возгорание произошло в ТЦ «Персей для детей», расположенном по адресу Малая Семеновская, дом 28, строение 19.

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По предварительным данным, пожар начался на складе на четвертом этаже. По неподтверждённой информации, в результате происшествия пострадал один человек.

Пожару присвоили второй номер сложности из пяти возможных, сообщает Life.

Информированный источник рассказал «Интерфаксу» , что из ТЦ были эвакуированы около 300 человек. По словам собеседника издания, пожар начался не на четвертом, а на третьем этаже.