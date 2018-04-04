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Пожар в ТЦ «Персей для детей»
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Пожар в ТЦ «Персей для детей» 

Рамблер 2 часа назад
В среду, 4 апреля, на востоке Москвы произошел пожар в торговом центре «Персей для детей». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
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По данным агентства, пожарные уже начали тушить горящее здание.
ТАСС уточняет, что возгорание произошло в ТЦ «Персей для детей», расположенном по адресу Малая Семеновская, дом 28, строение 19.
@tynoff
По предварительным данным, пожар начался на складе на четвертом этаже. По неподтверждённой информации, в результате происшествия пострадал один человек.
Пожару присвоили второй номер сложности из пяти возможных, сообщает Life.
Информированный источник рассказал «Интерфаксу», что из ТЦ были эвакуированы около 300 человек. По словам собеседника издания, пожар начался не на четвертом, а на третьем этаже.
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