В больнице рассказали о состоянии Скрипалей

"После инцидента в Солсбери 4 марта, два пациента остаются в районной больнице Солсбери, мужчина в возрасте за 60 лет и женщина в возрасте за 30 лет. Мужчина остается в критическом, но стабильном состоянии в реанимации после соприкосновения с нервно-паралитическим веществом. Женщина в стабильном состоянии", — говорится в сообщении.

Никаких подробностей относительно состояния Юлии Скрипаль не сообщается. Ранее медики сообщили, что оно быстро улучшается.