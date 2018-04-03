В больнице рассказали о состоянии Скрипалей 

Состояние работавшего на британские спецслужбы экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля остается критическим, но стабильным, его дочь Юлия — в стабильном состоянии, говорится в переданном в РИА Новости сообщении юго-западного подразделения Национальной службы здравоохранения Англии.
"После инцидента в Солсбери 4 марта, два пациента остаются в районной больнице Солсбери, мужчина в возрасте за 60 лет и женщина в возрасте за 30 лет. Мужчина остается в критическом, но стабильном состоянии в реанимации после соприкосновения с нервно-паралитическим веществом. Женщина в стабильном состоянии", — говорится в сообщении.
Никаких подробностей относительно состояния Юлии Скрипаль не сообщается. Ранее медики сообщили, что оно быстро улучшается.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.