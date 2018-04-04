К главе кемеровского МЧС пришли с обыском

По словам собеседника агентства, обыск, среди прочего, связан с расследованием уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Источник уточнил, что Мамонтову по наследству от отца-бизнесмена достались восемь объектов жилой недвижимости.

Следователи опрашивали дежурных и изучали документы по «Зимней Вишне», чтобы выяснить, кто принимал объект, следил за ним, а также как работали спасатели в день пожара.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших. Сообщалось, что 41 из них — дети. По данным местных властей, при пожаре пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.