К главе кемеровского МЧС пришли с обыском 

Следователи 4 апреля начали обыск в частном доме главы управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. Об этом сообщает «Интерфакса» со ссылкой на информированный источник.
По словам собеседника агентства, обыск, среди прочего, связан с расследованием уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».
Источник уточнил, что Мамонтову по наследству от отца-бизнесмена достались восемь объектов жилой недвижимости.
Накануне, 3 апреля, СМИ сообщили, что сотрудники Следственного комитета (СК) РФ пришли в управление госпожнадзора Кемерово и в региональный Центр управления в кризисных ситуациях.
Следователи опрашивали дежурных и изучали документы по «Зимней Вишне», чтобы выяснить, кто принимал объект, следил за ним, а также как работали спасатели в день пожара.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В МЧС заявили о 64 погибших. Сообщалось, что 41 из них — дети. По данным местных властей, при пожаре пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.
Официальный представитель СК Светлана Петренко рассказала, что следователи по просьбе родственников погибших в «Зимней вишне» проверят работу пожарных и других экстренных служб.